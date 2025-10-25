Küçükçekmece'de dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü

Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü. Olay yerinde herhangi vatandaşın bulunmaması olası bir faciayı önlerken, 3 kamyonette maddi hasar oluştu.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Hürriyet meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağışın ardından cadde üzerinde biriken yağmur suları duvarı aşarak bir dondurma fabrikasının bahçesine aktı. Yağış nedeniyle yumuşayan toprak sonrası ise istinat duvarı fabrikaya ait 3 kamyonetin üzerine devrildi. Araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar meydana gelirken, o esnada herhangi vatandaşın olay yerine bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği belirlendi.