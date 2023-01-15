Küçükçekmece'de düğün çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece’de düğün salonundan çıkan 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonuna gelen davetlilerden 2’si salondan çıktı. Arabalarına yürüyen kişilere, kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı saldırganlar bilinmeyen nedenle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarına mermi isabet eden 2 şahıs yaralanarak yere düştü. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak inceleme üzere Emniyet’e götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.