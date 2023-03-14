Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Küçükçekmece’de bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan baraka da alevlere teslim olurken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, Erenler Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek deponun büyük kısmını ve depo içinde bulunan barakayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.