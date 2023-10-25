Küçükçekmece'de gıda boyası deposunda yangın çıktı, 4 ev boşaltıldı

Küçükçekmece’de gıda boyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Çevredeki 4 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, depo havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’nde gıda boyalarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alev alev yanan deponun çevresinde bulunan 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bir vatandaş, alevlerin evine sıçramaması için yangına hortumla müdahale etti. Alev alev yanan depo havadan da görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.