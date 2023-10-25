Küçükçekmece'de gıda boyası deposundaki yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de gıda boyalarının bulunduğu depoda çıkan ve yan depoya sıçrayan yangın, yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’nde gıda boyalarının bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan deponun çevresinde bulunan 4 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler yan deponun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1.5 saat sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük hasar meydana geldi.

“İki polis bizi zor çıkardı”

Yangın nedeniyle evden tahliye edilen Leman Kuzgun isimli yaşlı kadın, “Oraya getirdi fabrika kurdu önümüze, ateş gibi yanıyor. İki yaşlı kadın ve adam zor kurtardık. Evimin önünde baktım alev çıkıyor. Sıçramadı ama yetişmeselerdi sıçrayacaktı. Ben, dedeyi aldım çıktım. Çocuklarım çalışıyor, itfaiye yetişmeseydi sıçrayacaktı. Kimyasal maddeyi getirdi, önümüzde yandı. Ben yaşlı, adamım yaşlı. İki tane polis bizi zor çıkardı” dedi.