Küçükçekmece'de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Küçükçekmece’de bir binanın 3 katında iki grup arasında çıkan kavga sırasında iddiaya göre 2 kişi camdan atladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, camdan atlayan diğer şahıs 2. kattaki klimanın üzerine düştü. Evde bulunan diğer kişilerin kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın 3 katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, iki yabancı uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında 2 kişi camdan atladı. Camdan atlayan bir kişi yere düşerken diğeri de 2. katta bulunan klimanın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri düşen şahısların ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yere düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, klimanın üzerine düşen diğer şahıs ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan evde bulunan diğer kişilerin kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.