Küçükçekmece'de iki grup arasındaki sopalı kavga cep telefonu kamerasında

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu olay, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Olay, dün akşam saatlerinde, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla vurduğu kavgaya kadınlar da dahil olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

