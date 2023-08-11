Küçükçekmece'de inşaatın temel kazısı sırasında 7 katlı binada kayma meydana geldi

Küçükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında önlem alınmadığı için bitişiğindeki 7 katlı binada kayma meydana geldi. Hasar oluşan 32 dairelik bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde öğlen saatlerinde Baş Mimarlık Mühendislik İnşaat şirketinin yaptırdığı inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 7 katlı binada hasar oluştu. Binanın arka kısmında inşaat firmasının herhangi bir önlem almadığı için kayma meydana geldiği görüldü. 32 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, bina sakinleri apartmanın önüne çıkarak beklemeye başladı.

Bina sakinlerinden Serkan Alkan, herhangi bir tedbir alınmadığını belirterek, “Burada inşaat yapıyorlardı. Temel atılırken bu toprağın kayacağını, binanın yüksek olduğunu söyledik ve perde örülmesi talebinde bulunduk. Yapılacağı söylendi. Çökmeler başlayınca geçici perde uygulaması yaptılar. O perde tutmadı. Şimdi binanın toprağı kaydı. 32 daire şu an tehlike altında, şu an bina boşaltıldı. Büyük ihtimal denetimsiz bir inşaat var. 32 dairede kalan vatandaşlar mağdur durumda. Bu bina çöktüğü zaman insanlar nereye gidecek? Binaya kimse giremiyor. İnsanlar bu akşamı nerede geçirecek? 6 Şubat’ta deprem yaşamadık ama depremi şimdi yaşayacağız. Canlar kaybolduktan sonra mı duvar örülecek. Tek çaremiz biran önce buranın hallolması” dedi.

Öte yandan olayın yaşandığı sokak trafiğe kapatıldı.