Küçükçekmece'de istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi

Küçükçekmece Halkalı’da, inşaatın temel kazma sırasında yan binanın istinat duvarı ile bahçedeki mutfağı çöktü. Olayda kimse yaralanmazken iki bina tahliye edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Ufuk Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kazma sırasında yan binanın istinat duvarı ile bahçede bulunan mutfak çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar, iki tane binayı tahliye ederek sokağa çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve zabıta güvenlik önlemi alarak, iki binayı tahliye etti.

İnşaat çalışmaları hakkında ihmal olduğunu iddia eden bina sakini Zeynep Doğmuş, “Ben işteydim, çocuğum aradı, anne deprem oldu dedi. Hemen geldim, komşularımız hepsi dışarıdaydı. 7 şiddetinde deprem olmuş gibi sallanmış. Binamız toprağın üstünde duruyor. Bu gece olmasa da yarın gece yıkılacak gibi duruyor, mağduriyetimizi müteahhit denen şahıs gidersin. İstinat duvarı ve komşunun mutfağı çöktü” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri ise gerekli önlemleri almadığı söylenen inşaat firmasıyla ilgili incelemelere başladı.