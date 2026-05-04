Küçükçekmece'de kahve önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

Küçükçekmece bir kahvenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00’de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç. bir kahvenin önünde durdukları sırada yanlarına gelen maskeli 2 kişi silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar olayın ardından bindikleri araçla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Şüpheliler maskeliydi, yaya olarak kaçtılar"

Mahalle sakinlerinden Emir Çakır, "Yarım saat önce 3 kişi burada duruyordu. 2 kişi iki ayrı sokaktan buraya doğru geldiler, buradakilere yaklaşınca ateş etmeye başladılar. 3 kişi olayda yaralandı. Şüpheliler de olay sonrasında kaçtılar. Yaralılardan biri diz kapağından, birisi ayak serçe parmağından, birisi de ayağından vuruldu. Şüpheliler maskeliydi, yaya olarak kaçtılar" dedi.