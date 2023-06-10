Küçükçekmece'de kaza yapan otomobil takla atıp ters döndü

Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu’nda kontrolünü kaybeden bir otomobilin sürücüsü refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Şahin yönetimindeki 34 GAV 616 plakalı araç kontrolden çıkıp refüjdeki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan baba Selahattin Şahin ve oğlu Emre Şahin çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Otomobilde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, trafik bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza yapan Selahattin Şahin, “Durumum iyi, kazayı küçük sıyrıklarla atlattım. Bir anda kontrolü kaybettim. Aşırı derecede hızlı değildim. Bu yolda da sıkıntı var galiba. Kontrolü kaybedince ağaca vurarak durdum. Vurunca da takla attım” dedi.