Küçükçekmece'de kız meselesi yüzünden iki kişiyi vuran şahıs yakalandı

Küçükçekmece’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından tabanca ile yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde Pazar günü saat 15.30’da 7 kişilik grup içinde bulunan B.G., ile Utku A.,(18) ‘kız meselesi’ yüzünden tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.’ye tokat atmıştı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.’yi kovalayarak ateş etmeye başladı ve olayda Ali N. ve Utku A., yaralanmıştı. Yaralı iki kişi kanlar içinde yere yığılırken şüpheli B.G., ise olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. B.G. isimli şüpheli şahıs bugün saat 00.45 sıralarında Atatürk Mahallesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi.