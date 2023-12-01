Küçükçekmece'de kreş hizmeti genişletiliyor

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kentte yaşayanların refah düzeylerini artırmak ve sosyal adaleti sağlamak hedefiyle projelerine her geçen gün yenisi ekleyen Küçükçekmece Belediyesi, ilçeye 10. Gündüz Bakımevi’ni kazandırdı.

Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına, ’Her Mahalleye Bir Kreş’ projesini çok önemsediğini belirten Başkan Kemal Çebi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar, Mehmet Akif ve Sultanmurat Mahallelerine de 2 yeni kreş açmayı planladıklarının müjdesini verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Gündüz Çocuk Bakımevlerinin ilki; 2019 yılında Tuna Caddesi’nde bulunan Halkalı Merkez Mahallesi’nde hizmete açılmıştı. İlçede kreş sayısını 10’a yükselten Küçükçekmece Belediyesi’nin Gündüz Çocuk Bakımevlerinden 2019 yılından bu yana 3 bin 906 çocuk faydalandı.

"Gündüz Çocuk Bakımevlerimizin sayısını artıracağız"

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına projeyi çok önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’de belediye eliyle kurduğumuz 10. Gündüz Bakımevi’ni ilçe sakinlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Göreve gelmeden önce Küçükçekmeceli bir vatandaş olarak, bu kentin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyordum. Buna istinaden, ’Her Mahalleye Bir Kreş’ sözümüz vardı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu sayıyı 12’ye çıkartmayı planlıyoruz. Ayrıca Fevzi Çakmak Mahallemizden sonra Fatih Mahallemize de ikinci bir oyunevi kazandıracağız. Projemizle çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına ışık tutarak, annelerinin de istihdama katılmalarına fırsat sunmuş olacağız” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Halkalı, İnönü, İstasyon, Fatih, Yenimahalle, Kanarya, Atatürk ve Tevfikbey-Kartaltepe, Fevziçakmak, Yarımburgaz Mahallelerindeki Gündüz Çocuk Bakımevlerinde 57 öğretmen, 38 yardımcı öğretmen olmak üzere 94 personel, Çocuk Gelişimi ve Uzmanı ve Çocuk Gelişimi Eğitimi Elemanı kadrosuyla görev yapıyor. Fevziçakmak Pazaryeri Oyun Evi ise 2022 yılında açılmış olup; 14456 kişiye hizmet veriyor. 2023 yılında hizmet vermeye başlanan etüt sınıfında ise 2 bin 132 kişiye hizmet veriliyor.