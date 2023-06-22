Küçükçekmece'de Kurban Bayramı hazırlıkları hız kazandı

Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, temizlikten, ilaçlamaya, denetimden, dezenfeksiyona pek çok alanda 7/24 bayram mesaisi yapacak.

Bayram öncesi her birimiyle sahada olan Küçükçekmece Belediyesi’nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine yönelik rutin denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle tatlı, kuruyemiş ve şekerleme satışı yapan iş yerlerinde hijyen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiketi ve ürün son kullanma tarihi konularında kontrol gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.

İbadethaneler temizleniyor, mezarlıklar ziyarete hazır hale getiriliyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’nin cadde ve sokaklarında tazyikli su ile temizlik çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde çöp konteynerleri de yıkama ve dezenfekte araçlarıyla temizlenerek, bakımları yapılıyor. Cami ve cemevlerinde yıl boyunca rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını bayram öncesi yoğunlaştıran Küçükçekmece Belediyesi, ibadethanelerde iç ve dış olmak üzere hummalı bir temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Şehit yakınlarına kabir ziyareti için ücretsiz servis hizmeti

Ekipler, vatandaşların arife ve bayram günleri yapacakları kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getiriyor. Küçükçekmece Belediyesi, bayram öncesi Arife gününde şehit ailelerinin mezarlık ziyaretlerini zahmetsizce yapabilmelerini sağlamak için ücretsiz servis hizmeti sunacak.

Saha ekibinden 65 yaş üstü vatandaşlara ziyaret

Küçükçekmece Belediyesi Saha ekibi, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek bayram öncesi istek, talep ve şikâyetlerini dinliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise evde bakım hizmetiyle 65 yaş üstü yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan, özel ihtiyaçları dolayısıyla gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ilçe sakinlerine de kişisel bakım ve kuaförlüğün yanı sıra ev temizliği, küçük onarım, tamirat, tadilat desteği veriyor.

Kurban kesim yerlerinde ilaçlama çalışması yapılacak

Kurban Bayramı süresince belirtilen kurban kesim yerlerinde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirecek. Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayacak ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması, Kurban Bayramı sonuna kadar her gün devam edecek.

Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca, her türlü talep ve şikâyetleri için Küçükçekmece Belediyesi’ni 444 4 360 numaralı telefondan arayabilecek.