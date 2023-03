Küçükçekmece'de Kütüphane Haftası söyleşilerle kutlandı

TAKİP ET

Küçükçekmece Belediyesi 59’uncu Kütüphane Haftası’nı “kütüphane” konulu söyleşilerle kutladı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kütüphane haftası nedeniyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde “kütüphane” konulu söyleşi programıyla kutladı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şube Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Şube Müdürü Emine Gür ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Konya, yerel belediye kütüphanelerinin artışı faydaları ve önemi üzerine öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi konuşmacılara çiçek takdim ederek teşekkür etti. Başkan Çebi, Küçükçekmece Kütüphanelerinden en çok kitap alan ve en fazla kitap bağışlayan okurlara teşekkür belgesi ve hediyelerini verdi. Küçükçekmece Belediyesi, Kütüphane Haftası çerçevesinde, “Kütüphane’de Çocuk Günü” başlıklı programlarda, çocuklara özel etkinlikler düzenleyecek.

"Kütüphanelerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz"

Küçükçekmece’de kütüphanelerin sayısını artırdıklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Hiç şüphe yok ki bir ülkenin gelişmişliğini, çağdaşlığını, yaşam kalitesinin yüksekliğini o ülkenin okullarında, üniversitelerinde, kütüphanelerinde, toplumun bilgi düzeyinde aramamız gerektiğini biliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin kitaplara ulaşabilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Küçükçekmece’de göreve geldiğimde kütüphane konusundaki eksiklikleri biliyordum ve bunun üzerine gitmek istedim. Sonuç olarak ilçemizdeki kütüphane sayısını artırdık, artırmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Belediyeler sayesinde kütüphaneler cazibe merkezi haline geldi"

Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şube Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Şube Müdürü Emine Gür, “Halk kütüphaneleri, belediye kütüphaneleri özellikle İstanbul’da ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Halka okuma kültürünün kazandırılması, çocukların ders çalışması, eğitimlerine katkıda bulunacak kitapların bulunması çok önemli. Belediyeler sayesinde kütüphaneler cazibe merkezi haline geldi. Bu anlamda başta Küçükçekmece Belediyesi olmak üzere İstanbul’daki belediyelere sağladıkları imkânlar dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Kütüphane sayıları artış gösteriyor”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Konya ise, “Küçükçekmece Belediyesinin 8. kütüphanesini açmış olması beni çok mutlu etti. Çünkü öğrencilerimizin için okul kütüphanelerinin yetersiz olduğunu biliyoruz ve bu noktada belediyelerinin devreye girmesi katkı vermesi çok önemli. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kütüphane sayıları düşmesi gerekirken hızla artış gösterdi. Bunun sebebi ise elektronik ortamdaki bilgilerin her zaman çok da güvenilir olmamasından kaynaklanıyor. Oysa kütüphaneler her konuda her türlü doğru bilgiye erişim sağlanabilen mekânlardır" şeklinde konuştu.

Programa; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ile birçok vatandaş katıldı.