Küçükçekmece'de metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Küçükçekmece'de metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 metrobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişide yaralanmıştı. Meydana gelen feci kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ferhat Uçar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.