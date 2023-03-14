Küçükçekmece'de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Küçükçekmece’de metruk bir binada yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.