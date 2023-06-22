Küçükçekmece'de, motosiklet sürücüsüne silahlı saldırı

Küçükçekmece’de, otomobiliyle gelen kimliği belirsiz 3 şahıs, seyir halindeki motosikletli şahsa silahlı saldırı düzenledi. Parkta oturan vatandaşlar son anda kurtulurken, olayda kimse yara almadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyeti Mahallesinde bir parkın yanında gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 şahıs plakasını kapattıkları otomobille bir süre seyir halindeki 34 DIA 253 plakalı motosikleti takip etti. Otomobildeki şahıslardan biri, parkın yanına geldiğinde motosikletliye sıkmaya başladı. O sırada motosikletli şahıs kendini yere atarken, korkan vatandaşlar ise sağa sola kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, parkın içinde ve araçların altında yaptıkları incelemede yaklaşık 10 tane boş kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli ve saldırıda kullanılan aracın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan polis, motosiklet sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Cem Şengel, “Burada bekliyorduk, 3 kişi arabayla geldi, 2 tanesi arabada durdu. Bir tanesi indi 8 tane mermi sıktı. Sonra arabaya bindi gitti. Burada çocuklar vardı, onlara geldi zannettik. Plakasız arabayla beraber aşağıya doğru kaçtılar. Vatandaşlar kendini yere attı, aşağıya kaçtı, yaralı yok” diye konuştu.