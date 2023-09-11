Küçükçekmece'de okul önleri ve çevresinde polis denetimi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Küçükçekmece'de okul önleri ve çevresinde polis denetimi
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sina pırlanta
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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

2023-2024 yılının eğitim-öğretim yılının ilk gününde Küçükçekmece’de polis ekipleri, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri, Narkotik, Çocuk Şube ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Küçükçekmece’deki okulların önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT ve üst araması da gerçekleştirildi.