Küçükçekmece'de okul önlerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde bir haftalık aranın ardından okulların çevresinde çok sayıda ekiple denetim yapıldı.

Küçükçekmece’de bir haftalık aranın ardından okulların açılmasıyla polis ekipleri, okul önlerinde denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube ve Trafik Şube amirliğine bağlı yaklaşık 20 personel, Kadriye Moroğlu Lisesi önünde denetim yaptı.

Yapılan denetimde polisler, ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına’ yönelik okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüphelenen kişilerin üstleri ve araçları didik aranırken Genel Bilgi Taramasının (GBT) araması da yapıldı.

Okul önündeki denetimlerde servis kayıt belgesi olmayan ve bağlanan bir okul servisine 4 bin TL, muayenesi olmayan bir araca, ehliyeti olmayan bir sürücüye, telefonla konuşan bir okul servis sürücüsüne, şikayet üzerine kaldırımdan ilerleyen iki tane motosiklet sürücüsüne ve trafik sigortası olmayan bir sürücü olmak üzere trafik kurallarına uymayan sürücülere yaklaşık 10 bin TL ceza yazıldı.

Yapılan denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.