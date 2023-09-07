Küçükçekmece'de okullar yeni eğitim dönemine hazır

Küçükçekmece Belediyesi, eğitime desteğini sürdürerek, kentteki okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazır.

Küçükçekmece Belediyesi, eğitime desteğini sürdürerek, kentteki okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazır. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül’de çalacak ders zili öncesi okulların tadilat, boya, bakım ve tamir gibi ihtiyaçlarını karşılayan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 155 okulda çalışmalarına devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, eğitim- öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala ilçedeki anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki devlet okullarında boya, badana, tadilat, tamirat, bakım, onarım ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okulların dış boyama işlemlerini gerçekleştirirken, okul bahçelerinde yıkama ve okul içlerinde temizlik çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okulların iç dış cephe boyamalarını yaparak, konferans salonlarının bakım onarımını sağlıyor.

Okul bahçeleri, çocuklar için daha konforlu hale getiriliyor

Okul bahçelerine estetik düzenlemeler gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm okullarda çim biçme, dalları budama, bakım-onarım işlerini hummalı bir şekilde tamamlıyor. Spor salonlarındaki basketbol, voleybol potalarındaki kırıkları onaran ekipler, masa, bank gibi kent donatılarındaki revize çalışmalarını da tamamlıyor.

Dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılıyor

Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için okullarda temizlik ve dezenfeksiyon geleneğini bozmayan Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon, bodrum kat ve zemin katlarda ise haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

Okullardaki atık pil ve geri dönüşüm kutularının eksikleri ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor.

Yeni eğitim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yarınımızın teminatı öğrencilerimizin daha temiz, konforlu ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına imkan sağlamak için her sene olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç duyulan okullara boya badanadan, tadilata, temizlikten, ilaçlamaya gerekli desteği veriyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız her yatırım bizim için ayrı bir önem taşıyor. Küçükçekmece Belediyesi olarak eğitime sağladığımız katkıdan hiçbir zaman tasarruf etmedik, etmeyeceğiz” diye konuştu.