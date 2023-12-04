Küçükçekmece'de özel gereksinimli vatandaşlar için dayanışma yemeği

Küçükçekmece’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli vatandaşları ve aileleri Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği yemekte bir araya getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli vatandaşları ve ailelerini düzenlediği yemekte bir araya getirdi. Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda düzenlenen dayanışma yemeğine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Vatandaşları masalarında tek tek ziyaret ederek, istek talep ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Çebi, “Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını çok önemsiyoruz. Psikolojik destek, istihdam, mesleki eğitim, kişisel bakım, eğitim ve sosyal destek hizmetleriyle Küçükçekmece’nin her noktasında özel gereksinimli vatandaşlarımızla ortak bir yaşam kurabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte eşit ve engelsiz bir yaşam sürebilmek en büyük idealimizdir. Engelsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inançla, sesimizi yükseltmek ve eşitlik için eşit yaşam mottosuyla gerçekleştirdiğimiz Dünya Engelliler Günü dayanışma yemeğine katıldığınız için hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

Oyunlar oynadılar, gönüllerince eğlendiler

Özel gereksinimli vatandaşların ve yakınlarının büyük ilgisiyle gerçekleştirilen gecede İlker Emre Ayhan’ın verdiği mini konserle müzik keyfi yaşayan katılımcılar, oyunlar oynayıp, halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Özel gereksinimli çocuklardan oluşan Küçükçekmece Kent Konseyi Ritim Ekibi’nin performansı ilgiyle izlendi. Başkan Çebi de ritim tutan çocukların arasına girerek, onlara eşlik etti.

Ailelerden Başkan Çebi’ye teşekkür

Yemeğe çocuğuyla birlikte katılan Nezaket Aydın isimli vatandaş, Küçükçekmece Belediyesi’nin engelli bireyler için düzenlediği sosyal destek hizmetlerinden memnun olduğunu dile getirerek, “Geziler düzenleniyor, bizlerin yaşamını kolaylaştırmak için pek çok etkinlik yapılıyor. Bunların artarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe bedensel engelli kızıyla katılan Sema Ava ise, “Kızım Küçükçekmece Kent Konseyi Ritim Ekibinde. Yemeğe onun vasıtasıyla geldik. Çok beğendik. İki senedir bu organizasyona geliyoruz. Moral ve motivasyon oluyor. Başkan Kemal Çebi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.