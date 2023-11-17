Küçükçekmece'de patlamanın yaşandığı bina dronla görüntülendi

Küçükçekmece’de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, bina dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta 5 katlı binanın bodrum katındaki deodorant kutularının doldurulduğu depo olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda anti bakteriyel sprey maddenin patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sesiyle iş yerinde çalışanlar ile binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yaşanan olayda bodrum katın üzerindeki dairede kalan 2 yaşındaki bir çocuk dumandan etkilendi. Depoda çalışan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu, hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Patlama nedeniyle sokakta bulunan 2 araç ise hasar gördü.

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangının söndürülmesiyle savcı ve polis olay yerinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde ise patlamanın ardından vatandaşların panik anları görülüyor. Görüntülerde patlamanın birkaç kez art arda meydana geldiği anlar da yansırken, olayın yaşandığı bina dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan İstanbul Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 7 kişi de yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.