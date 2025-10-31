Küçükçekmece'de patlamanın yaşandığı yer makarna imalathanesi çıktı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde patlamanın yaşandığı bina makarna imalathanesi çıktı. Tüplü bir malzemeden kaynaklandığı tespit edilen patlamanın şiddeti gün aydınlanınca belli olurken, bir daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina boşaltılarak mühürlenirken, patlamanın yaşandığı binadaki hasarın boyutu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Olay, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi 1. Pehlivan Sokak’ta meydana gelmişti. Sabaha karşı büyük bir gürültüyle yaşanan patlamada dairede bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralılar hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

"Patlama termosifon kaynaklı değil tüplü bir malzemeden meydana geldi"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, patlamanın kaynağına ve binanın durumuna dair açıklamalarda bulundu. Aygün, ilk incelemelerde patlamanın kombi veya termosifondan değil, muhtemelen tüplü bir malzemeden kaynaklandığını tespit ettiklerini belirterek, "Sabah 04.58 sıralarında patlama ile ilgili bir ihbar alınıyor. İtfaiye ve gerekli ekipler geldiklerinde incelemelerine başlıyorlar. Bizim yaptığımız incelemede termosifon veya kombiden kaynaklı bir patlama olmadığını tespit ettik. Kombi korur şekilde yerde duruyor. Bizim değerlendirmemiz çatı tarafına yakın bir tüplü malzemeden kaynaklı olabilir" dedi.

"Binanın üst katında imalathane gibi kullanılan bir yer var"

Başkan Yardımcısı Aygün, daire içerisinde makarna üretimi yapıldığını gözlemlediklerini belirterek, binanın iskansız ve ruhsatsız olduğunu ve bu nedenle tedbiren boşaltılarak mühürlendiğini açıkladı. Aygün, "Binanın üst katında imalathane gibi kullanılan bir yer var. Bina iskansız ve ruhsatsız. Biz binayı tedbiren boşaltarak mühürlüyoruz. Yukarıda yaşadıkları yerde makarna yapılıyormuş. Ama yaşam alanı olarak da kullandıkları bir alan olarak değerlendirildi ilk aşamada bununla ilgili yasal işlemleri ve takibi devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Patlamada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve taburcu edildiği bilgisini veren Aygün, bina sahiplerine sadece temizlik için izin verileceğini, sonrasında ise binanın kentsel dönüşüm için takip edileceğini ekledi.

"Patlama uyuduğumuz sırada yaşandı"

Patlamada yaralanan ve taburcu olan Gufur isimli daire sakini ise patlamanın uyudukları sırada olduğunu ancak neden kaynaklandığını kendilerinin de bilmediğini belirtti. Gufur, ailesiyle beraber yaşadıkları dairede makarna üretimi yaptıklarını doğruladı. Patlamanın yaşandığı bina, hasarın boyutunu ise dron ile çekilen görüntüler ortaya çıkardı.