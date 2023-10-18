Küçükçekmece'de restorana düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Küçükçekmece'de bulunan restorana bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.
Küçükçekmece’de bulunan restorana bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir restorana dün sabah saatlerinde gelen 4 kişilik grup ile çalışanlar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından gelen maskeli 4 kişi silahlarla iş yerine ateş açmıştı. İçeriden bir kişinin silahla karşılık vermesiyle çatışma çıkmıştı. Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, eli silahlı 4 kişinin ateş edip kaçtığı görülüyor.