Küçükçekmece'de restoranda mahsur kalanlar o anları anlattı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında Küçükçekmece Gölü sahilinde bulunan restoranı su bastı. Mahsur kalan yaklaşık 70 kişi kurtarılırken restoran çalışanı Sebahattin Dursun, ‘Her şey 5 dakika içinde oldu. Daha önce böyle bir şey görmedik’ diyerek yaşanan dehşet anlarını anlattı.

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde su baskınlarına yol açtı. Yağıştan etkilenen noktalardan biri de Küçükçekmece Gümrük Yolu Hatboyu Caddesi oldu. Halkalı Gümrük, Küçükçekmece Belediyesi’ne ait ulaştırma garajı ve göl kenarında bulunan bir restoran su altında kaldı. Sel sırasında restoranda bulunan yaklaşık 70 kişi çalışanlar tarafından restoranın çatısına çıkarıldı. Çalışanlar, bahçedeki korkulukların camlarını kırarak suyun tahliyesini sağladı. Su seviyesinin 3 metre yükseldiği restoran bahçesinde itfaiye ve su dalgıçları tarafından çatıdakiler botlarla kurtarıldı. Sabah saatlerinde görüntüsü ortaya çıkan restoranın balçık içinde olduğu ve bahçe duvarından bir kısmının yıkıldığı görüldü. Öte yandan Küçükçekmece Gölü üzerinde selin oluşturduğu tabakanın çamur rengine büründüğü görüldü.

Her şeyin 5 dakika içinde olduğunu ve yaşanan dehşeti anlatan restoran çalışan Sebahattin Dursun, “Biz çalışanlardanız, arkadaşlarla beraber müşterilerimiz de vardı. Yani burada 70 kişi vardı. Bir anda su geldi. Yani beş dakika içerisinde burası artık çıkılmayacak dereceye geldi. En son baktık çıkamıyoruz. Merdiven dayadık arka tarafa, çatıya çıktık. Orada da yardım istedik falan. Ama şu an bu gördüğünüz yani hiçbir şey değil. O kadar derecede çok şiddetli geldi. Bir anda sel nasıl olur, ilk defa gördük. Yani sel demek ki böyleyse, hiç kimsenin kaçma şansı yoktu. O şekilde bekledik. Burada suyu tahliye etmek için bahçenin camını kırdık. Ondan sonra botlarla beşer beşer bir kepçeyle bir botla kimi şurada. Bizim işletmenin işletme sahibimizin teknesiyle şuradan beşer altışar kişi, on kişi şuradan çıktı. Diğer kalan altmış kişi botta bir de kepçeyle çıkartıldı. O şekilde çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı” diye belirtti.