Küçükçekmece'de rögarlar taştı, yollar göle döndü

Küçükçekmece'de sağanak yağışta rögarlar taştı, yollar göle döndü. Bazı binaların ise girişini su bastı.

Küçükçekmece'de rögarlar taştı, yollar göle döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Küçükçekmece’de sağanak yağışta rögarlar taştı, yollar göle döndü. Bazı binaların ise girişini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış yer yer şiddetli bir şekilde etkisini sürdürüyor. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Küçükçekmece’de rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle göndü. Bazı binaların girişini su basarken, vatandaşlar ve sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman