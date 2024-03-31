Küçükçekmece'de sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getirildi

Küçükçekmece'de okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna getirildi.

Küçükçekmece'de sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Küçükçekmece’de okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna getirildi.

Küçükçekmece’de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Halkalı’daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür ve Gösteri Merkezi’ne getirildi. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.