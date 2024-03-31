Küçükçekmece'de sayılan oylar İlçe Seçim Kuruluna getirildi
Küçükçekmece'de okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna getirildi.
Küçükçekmece’de okullarda sayımı tamamlanan oylar, araçlarla İlçe Seçim Kuruluna getirildi.
Küçükçekmece’de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Halkalı’daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür ve Gösteri Merkezi’ne getirildi. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.