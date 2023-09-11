Küçükçekmece'de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de seyir halindeki araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı
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Küçükçekmece’de seyir halindeki araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.10 sularında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda hareket etmek için bekleyen bir araca motosikletteki şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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