Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evine giden Salih Beytullah Köse isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, 20 yaşındaki Köse’ye 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.