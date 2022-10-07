Küçükçekmece'de siteden 200 bin TL değerinde motosiklet hırsızlığı

Küçükçekmece’de motosikletle gelen kasklı 2 kişi, lüks site içerisindeki yaklaşık 200 bin TL değerindeki motosikleti çaldı. Hırsızların çalışmayan motosikleti iterek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’ndeki lüks bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için sitenin otoparkına inen Furkan Güler (26) isimli site sakini, zincirle bağlı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen Güler, güvenliğe giderek sitenin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına bakan Güler, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin makasla zinciri kırıp, ardından bir şahsın yaklaşık 200 bin TL değerindeki motosikleti götürdüğünü gördü. Bunun üzerine 26 yaşındaki genç durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan çalışmanın ardından polis hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken, Güler avukatı aracılığıyla hırsızlardan ve site yönetiminden şikayetçi oldu.

20 gün önce güvenli olduğu gerekçesiyle siteye taşındığını söyleyen Furkan Güler, “Ayın 2’si, pazar sabahı işe gitmeye çalışırken motosikletimin çalındığını fark ettim. Güvenlikli bir site içerisinde oturuyorum. Daha doğrusu arabam ve motosikletlerim olduğu için güvenlikli bir site tercih ettim. Bu 22 günde motorum çalındı, böyle bir aksilik içerisindeyiz. Siteyle, güvenlik şirketiyle görüştüğümüzde kesinlikle bir muhatap bulamıyoruz. İşler erteleniyor, avukata verin gibi saçma şeyler” dedi.

“Ayakla götürülmesine rağmen fark edilmiyor”

Hırsızların site sakini gibi içeriye girdiğini anlatan Güler, “Siteye girdiklerinde ’Benim kartım yok’ diyorlar. ’İşte her gün gidip geliyorum, görmüyor musun?’ diyorlar. Sonra aşağıya inip bir keşif yapıyorlar. Ondan sonra yakın bir yerden poğaça, börek alıyorlar ve güvenliğe de ikram ediyorlar. İşin enteresan yanı motor yüksek segment olduğu için, anahtarla çalışma gibi bir ihtimali de yok. Ayakla ittirip çıkıyorlar ve güvenlik bunu bile fark etmiyor. Böyle bir rezillik. Normal şartlarda motoru çalıştırıp, barikatları kırsalar derim ki güvenliğin yapacağı bir şey yok. Bildiğin direkt hırsızlığa davetiye çıkartıyorlar. Avukatım aracılığıyla şikayetçi oldum. Kaskla geliyorlar, normalde kasklı birinin kaskı çıkartılır ve daire sahibi aranır, herhangi böyle bir şey sorulmuyor, direkt müsaade ediliyor. Ayakla itiyorlar, kilidi kırıyorlar, güvenlik bunların hiçbirini fark etmiyor. Yaklaşık 200 bin TL değerinde motosikletim, geçtiğimiz mayıs ayında almıştım” diye konuştu.