Küçükçekmece'de stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Küçükçekmece’de stajyer öğrencilere yönelik "Kurum İçi Adaptasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği’’ eğitimi verildi.

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlık binasındaki Çok Amaçlı Salonu’nda stajyer öğrencilere yönelik "Kurum İçi Adaptasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği’’ eğitimi düzenledi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenen eğitime, belediye bünyesinde stajını sürdüren 104 öğrenci katıldı. Küçükçekmece Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız, öğrencilere iş kazası, meslek hastalığı, uyulması gereken kurallar, acil durum önlemleri gibi konularda ayrıntılı bilgi verdi. Çok sayıda stajyerin katıldığı eğitim sonunda öğrenciler, anlatılan konular ile ilgili sınava tabi tutuldu.

"Hem çalışanlara hem işverenlere sorumluluklar düşüyor"

Amaçlarının iş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız, "İş sağlığı ve güvenliği konusu hem çalışanlara hem de işverene ciddi sorumluluklar yüklüyor. Meydana gelen iş kazalarının yüzde 88’ini güvensiz davranışlar oluşturuyor. Stajyer öğrencilerimizin çoğu ilk kez iş tecrübesi ediniyor ve dolayısıyla iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu noktada işveren iş yerinde önlemler almalı, çalışanları bilgilendirmeli. Diğer yandan çalışanlar ise aldıkları eğitimler ve talimatlar doğrultusunda kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür’’ dedi.