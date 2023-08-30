Küçükçekmece'de taksici ile başka bir sürücünün tartışması kameraya yansıdı

Küçükçekmece’de, bir ticari taksi sürücüsü ile bir başka genç sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken başka bir vatandaş kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Sefaköy’den Yenibosna istikametine giden 34 TGS 90 plakalı ticari taksi sürücüsü, aynı yöne giden genç bir sürücü ile henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşerek tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile taksi sürücüsü genç sürücünün içinde bulunduğu araca gelerek saldırdı. Taksici tartışma sonrası aracına bindi ancak hırsını alamayınca tekrar araçtan inip genci yeşillik alana itti. Daha sonra bir kişinin araya girmesiyle taksi sürücüsü, olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan tartışma ve saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.