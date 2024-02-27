Küçükçekmece'de taziye evleri açılışa hazırlanıyor

Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların taziye kabul edip, mevlit organizasyonları düzenleyebileceği taziye evlerini kente kazandıracak. Fatih Mahallesi, Halkalı Merkez Mahallesi ve Kanarya Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan yatırımlar mart ayında hizmete açılacak.

Kentte önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan taziye evleri; mutfak, şadırvan, mescit, erkek ve kadın WC, taziye salonu olarak tasarlandı. Kanarya ve Fatih Mahalleleri ile Halkalı Merkez Mahallesi Hayat Parkı içerisinde hizmet verecek olan taziye evlerinde sadece taziye kabulü değil, sosyal aktiviteler de gerçekleştirilecek. Öte yandan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün işbirliği ile çalışmalarını yürütüyor. Cenaze ve Taziye Hizmetleri Birimi, 5 yılda 6 bin 122 haneye sıcak yemek, taziye çadırı, masa, sandalye ve şehir içi ulaşım desteği vererek, acılı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmadı.

"Vatandaşlarımızın acılı günlerinde de yanındayız"

Taziye evi projesi ile yakını vefat eden Küçükçekmecelilerin cenaze işlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Biz hemşerilerimizin yalnızca iyi gününde değil kötü gününde de yanında olmak istiyoruz. 3 ayrı mahallemizde hayata geçireceğimiz taziye evleri, taziye için ayrılan süreyi kısalttığı gibi evlere olan ihtiyacı azaltmaktadır. Böylece komşularımızın yanında olarak, acılı günlerinde yüklerini bir nebze olsun alarak, yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Komşularımız, geniş aile yapılarımız dolayısıyla, apartman dairelerinde almaya zorlandıkları taziyeleri artık, evlerinde değil 200’e varan kişi kapasitesiyle taziye evlerimizde kabul edecekler ” diye konuştu.