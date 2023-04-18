Küçükçekmece'de telefon bataryasının patladığı anlar kamerada

Küçükçekmece’de arızalı bir telefonun bataryası, tamir için getirilen iş yerinde patladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken telefonu getiren müşterinin olay anında kılıfları incelemesi ise güldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki bir telefon tamir dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefonun bataryasındaki şişkinlikten şikayet eden bir müşteri teknik servise geldi. İş yeri sahibi Muzaffer Kaya, telefonu alıp tezgaha koydu. Ardından tekniker Sıddık Gündoğdu ise tamir için telefonu açtığı sırada batarya bir anda patladı. Tekniker alev alan telefonun bataryasını yere attı. İş yeri sahibi ile tekniker büyük panik yaşarken, ellerinde ufak çaplı yara oluştu.

Öte yandan bataryanın patladığı anlarda iş yeri sahibi ile tekniker panik yaşarken müşterinin olay sırasında kılıfları incelemesi ve hiçbir şey olmamış gibi davranması ise güldürdü. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Telefonu masaya koymamızla teknik servis elemanımızın değiştirmesi ile patlaması bir oldu”

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Muzaffer Kaya, “Şişkin pillerden kurtulmaya bakın, bu yarın cebinizde olabilir, belki telefonla konuşurken olabilir. Telefon kullanımda en önemli şey pil, pil şişkin olduğu zaman en yakın teknik servise gitmek lazım. Gelen müşteri, telefonumun şarjı şişmiş, saatli bomba gibi, bir an önce değiştirmemiz lazım. Telefonu masaya koymamızla teknik servis elemanımızın değiştirmesi ile patlaması bir oldu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Patlamadan çıkan sesten bir panik yaptık tabi ama o sıra müşterimiz buradaydı, bizi en çok güldüren olay onun rahatlığıydı. Ortalık alev alırken o bayağı bir dalgındı” dedi.

“Müşterinin dünyadan haberi yoktu”

Yaşadığı panik anlarını anlatan tekniker Sıddık Gündoğdu, “Bir müşteri, telefon getirdi. Baya şişkindi, şişkinlikten ekranı açılmıştı. Değiştirirken birden elimde patladı. Biz de sağa sola kaçışıyorduk. Pili yere attım söndü. Az çok korktum, müşterinin dünyadan haberi yoktu” diye anlattı.