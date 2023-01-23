Küçükçekmece'de ücretsiz gençlik festivali başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatilinde gerçekleştireceği Gençlik Festivali’nde birbirinden ünlü isimleri aynı sahnede buluşturacak. Gençlik Festivali’ne 27-28-29 Ocak tarihlerinde yapılacak festivalde, Sefo, Manga, Köfn, Ceylan Ertem, Nil Karaibrahimgil, gibi müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri ve grupları sahne alacak.

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatilinde düzenleyeceği Gençlik Festivali’nde birbirinden ünlü isimleri aynı sahnede buluşturacak. Gençlik Festivali’ne 27-28-29 Ocak tarihlerinde Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak. Ücretsiz gerçekleşecek festivalin sanatçı kadrosu ise oldukça dikkat çekiyor. Müziğin ve eğlencenin hız kesmeyeceği festivalde 3 gün boyunca Sefo, Manga, Köfn, Ceylan Ertem, Nil Karaibrahimgil, Sena Şener, Dengi Dengine gibi müzik dünyasının birbirinden ünlü isimleri ve grupları sahne alacak.

Küçükçekmece’de sömestir tatilinin gençler ve çocuklar için keyfe dönüşeceğini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Zorlu ve yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ardından gençlerimizin ve çocuklarımızın tatil sevincini ikiye katlamak istedik. İlkini geçen yıl sömestir tatilinde düzenlediğimiz Gençlik Festivalimize İstanbul’un dört bir yanından gençler büyük ilgi göstermişti. Biz de tekrarını yapacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi uzun zamandır beklenen gün geldi ve gençlerin tercihleri ve beğenileri üzerinden hazırladığımız festival ile karşılarındayız. Onların deyimi ile tam da kafalarına göre bir festival olacak. Tüm İstanbullular bu festivale davetlimizdir” diye konuştu.

Festival Programı şöyle;

27 Ocak Cuma günü saat 17.00’da Dengi Dengine, Sena Şener, Manga

28 Ocak Cumartesi Ceylan Ertem, Nil Karaibrahimgil, Köfn

29 Ocak Pazar günü Sefo