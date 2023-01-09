Küçükçekmece'de yanarak hurdaya dönen 3 araç, gündüz görüntülendi

Küçükçekmece’de, gece saatlerinde 2’si midibüs 1’i otomobil olmak üzere yanarak hurdaya dönen 3 araç gündüz görüntülendi. İtfaiye ekipleri, araçların yanıcı madde ile yakıldığını ön raporunda belirttiği öğrenilirken araç sahipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istiyor.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yeşilyurt Sokak’ta gece saat 03.00 sıralarında meydana gelmiş ve park halindeki 2’si servis midibüsü 1’i otomobil olmak üzere yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Olayda kimse yaralanmazken yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Yangın sonrası araçların gündüz görüntüsü ortaya çıktı. Araçların demir yığınına döndüğü ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Olay sonrası itfaiyenin tuttuğu ön raporda ise araçların yanıcı maddeyle yandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

“Kül oldu arabalarımız”

Olay hakkında konuşan midibüs sahiplerinden Edip Yeni, “Gece 03.00 sıralarında bu olay oldu. Biz evimizde yatıyorduk, bir anda ses, çığlık çıktı. Arabalarımız kundaklanmış, ekmek teknemiz. Bizim kimse ile sıkıntımız, bir şeyimiz yok. İtfaiye arkadaşlarının tuttuğu raporda, çok tehlikeli bir madde atılmış dediler. Neden yaptığını veya niçin yaptığını ulaşmalarını istiyoruz. Biri benim, diğeri amcamın, bir tane de komşumuzun aracı, üçüne beraber tehlikeli madde atılmış. Kül oldu arabalarımız, ekmek teknemiz mağdur olduk. Devletimizden yakalanmalarını istiyoruz” dedi.

“Komşumuz balkona çıkıp haber verdi”

Kimse ile düşmanlıklarının olmadığını anlatan diğer midibüs sahibi Nevzat Yeni, “Biz yatıyorduk, saat 03.30 gibi bir komşumuz balkona çıkıp haber verdi, arabalarınız yanıyor diye. Geldik arabalar yanıyordu. Şüphelendiğimiz herhangi birisi yok. 25 senedir burada oturuyoruz, kimseye bir yanlışımız yok, kimse ile alıp vereceğimiz yok” diye anlattı.