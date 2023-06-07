Küçükçekmece'de yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Küçükçekmece’de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Evin alevler içinde kaldığı binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Ufuk sokak’ta saat 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan biri yaşlı 3 kişiyi kurtardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen biri yaşlı 3 vatandaş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını izlemek için binaya yaklaşan vatandaşlar ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığı görüldü.Soğutma çalışmaları tamamlanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.