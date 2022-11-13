Küçükçekmece'de yasa dışı silah imalathanesine operasyon

Küçükçekmece’de polis ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda antika tüfekler, tüfek aparatları ve tabancalar ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İkitelli Organize Sanayi Mahallesi’nde bir iş yerinde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığını belirledi. Geçtiğimiz Cuma günü iş yerine baskın düzenleyen ekipler, Y.G.İ. isimli şahsı gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda 5 adet yivli antika değeri olan tüfek, 15 adet yivsiz antika değeri olan tüfek, 1 adet yivsiz tüfek, 6 adet muhtelif tüfek aparatı, 5 adet tabanca, 15 adet muhtelif ızrar ve tabanca gövdesi, 46 adet muhtelif tabanca parçası, 600 adet uzun namlu ve kısa namlulu tabancalara ait fişek, bir kilo 175.5 gram pompalı ve benzeri yivli yivsiz tüfeklerde kullanıldığı değerlendirilen sodyum nitrit ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.