Küçükçekmece'deki 200 okulda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yürütülüyor

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 200 okulda haşere ve salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmasını yürütüyor.

Küçükçekmece Belediyesi, her eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi yarıyıl tatilinde de kentteki okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat’ta başlaması planlanan ikinci eğitim-öğretim yılı öncesi, ilçedeki 200 okulda haşere ve salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmasını yürütüyor. Çalışmalar çerçevesinde okullar; sınıflarından tuvaletlerine, asansöründen merdiven trabzanlarına, koltuklardan koridor kenarlarına kadar özenle ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Eğitime olan katkısını faaliyetleriyle her fırsatta ortaya koyan Küçükçekmece Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon geleneğini bozmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarının ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon, bodrum kat ve zemin katlarda ise haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor. Vektörle mücadele çalışmaları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ürünler kullanılıyor.

Sağlıklı ortamdaki çocukların daha etkili bir eğitim öğretim atmosferine kavuşabileceğinin altını çizen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız günlerinin büyük kısmını okullarda geçiriyor. Haşereler ve de bunların yol açtığı virüs ve hastalıkların yanı sıra pek çok salgın hastalıkla sınandığımız şu günlerde ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulaması tüm okullarımızda titizlikle devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi olarak yeni dönemde de eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğrencilerimize ve eğitim dünyasına başarılar getirmesini diliyorum” diye konuştu.