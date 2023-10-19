Küçükçekmece'deki macera parkları ziyaretçi akınına uğradı

Küçükçekmece’de adrenalin severlerin uğrak noktası haline gelen Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkları, yaz boyunca 4 bin 800 macera tutkununu ağırladı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkları son 4 ayda ziyaretçi akınına uğradı. Macera parklarında yediden yetmişe tüm vatandaşlar kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurlarından oluşan oyun alanlarında stres atarak keyifli dakikalar geçirdi.

Ziyaretçilerine kendi sınırlarını bilme, rekabet atmosferi, risk alma gibi ortamlar sunarak, heyecan, adrenalin gibi duygularını besleyen aktivitelerle eşsiz bir deneyim yaşatan macera parklarında sezon sona erdi. Vatandaşların bireysel, ekip halinde ya da aileleriyle keyifli vakit geçirdiği parklarda adrenalin dolu anlar yaşanırken, ziyaretçiler unutmayacakları hatıralar biriktirdi.

2024’te 1 Mayıs itibarıyla kapılarını aralayacak

1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kapılarını tekrar ziyaretçilere açacak olan Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkları ile ilgili Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve 444 4 360 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinilebiliyor.