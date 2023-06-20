Küçükçekmece Gölü'nde Dragon Bot Festivali heyecanı yaşandı

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece Gölü’nde düzenlenen Dragon Bot Festivali, 35 takımın heyecan ve kıyasıya rekabetine sahne oldu. Festival sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerini Belediye Başkanı Kemal Çebi takdim etti.

Bireylerin, takım ruhuyla hareket edebilme becerisini geliştirip, iş hayatında ve sosyal yaşamda bu becerinin uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde, Türkiye genelinden 765 sporcu yarıştı. Festivalde, yüzlerce kişi hem spor yaptı hem de müziğe eşlik edip oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Etkinlik süresince alanda çeşitli oyun grupları, eğlenceli aktiviteler, ikramlar ve DJ performans eşliğinde hem çocuklar hem de vatandaşlar için su üzerinde olduğu kadar karada da eğlence imkanı sunuldu. Sporculara aileleri de alkışlarla destek verdi.

"Küçükçekmece’den tüm İstanbul’a ilham olmaya devam ediyoruz"

Festival sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi takdim etti. Dragon Bot Festivali’ne katılım sağlayan tüm sporculara teşekkür eden Başkan Çebi, “ Küçükçekmece’de yaşam kalitesini ve keyfini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleneksel festivallerimiz ile Küçükçekmecelilerle oluşturduğumuz kent kültürünü güçlendirirken, etkinliklerimiz ile birçok yerel yönetime ilham oluyoruz. Küçükçekmece’nin sanat, spor, edebiyat, sinema ve kitapla anılmasını istiyor bu yönde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.