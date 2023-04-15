Küçükçekmece ilçe protokolü iftarda buluştu

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, iftar programı ile ilçe protokolünü ağırladı. Küçükçekmecelilerin büyük ilgi gösterdiği iftar davetine, bine yakın kişi katıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, iftar programı ile ilçe protokolünü ağırladı. Programa Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, spor kulüpleri başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, basın mensupları, oda ve dernek başkanları ile bölge iş insanları katıldı. Düzenlediği iftar yemeği ile ilçe protokolünü bir araya getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yemeğe katılan davetlilerle tek tek ilgilenerek, sohbet etti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çebi, katılımcılara “Davetimize icabet ettiğiniz için kendi adıma ve mesai arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ramazan, hassasiyetin ve duyguların çok yükseldiği bir aydır. Dayanışmanın, birlikte paylaşmanın, güler yüzün, hoşgörünün yardımlaşmanın ayıdır. Bütün İslam alemine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu salonu dolduran sizlerin davetimize göstermiş olduğunuz ilgi benim için çok kıymetli. Çünkü Küçükçekmece’de biz büyük bir aileyiz. Diliyorum ki sizlerin de katkılarıyla Küçükçekmecemiz için çok daha iyi işler yapacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle ve ailenizle nice huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim” dedi.