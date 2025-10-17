Küçükçekmece Menekşe deresindeki batık tekneler temizleniyor
Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, tekne mezarlığına dönen Menekşe Deresi'ni temizleme çalışmasına başladı. Çalışmaların yapıldığı alan havadan görüntülendi.
Küçükçekmece Gölü’nün Marmara Denizi’ne bağlanan kısmında Menekşe Deresi çevresinde bulunan teknelerin birçoğu bakımsızlıktan battı. Onlarca tekne yıllardır batık halde kurtarılmayı beklerken, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çalışmada yıllardır batık olan ve dereyi mezarlığa döndüren tekneler çıkarılmaya başlandı. İş makinesi yardımıyla yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.