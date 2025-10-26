Küçükçekmece'nin sıfır atık konseptli ilk parkı: 'Serap Eser Parkı' hizmete açıldı

Küçükçekmece Belediyesi, Tevfik Bey Mahallesi’nde bulunan Serap Eser Parkı’nı sıfır atık projeleri kapsamında dönüştürerek yeniden Küçükçekmece’ye kazandırdı.

Serap Eser Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Parkı adıyla hizmete geçen parkın açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve Serap Eser’in ailesi katıldı.

Küçükçekmece’nin ilk konsept parkı olma özelliği taşıyan Serap Eser Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Parkı’nda; Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde yapılan atık ahşap makaralar, ağaç gövdeleri kullanılarak oluşturulan masalar, atık lastiklerden yapılan saksı ve salıncaklar olmak üzere birçok park donatısı yer alıyor. Ayrıca parkta Küçükçekmece Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Atölyesi ve İleri Dönüşüm Atölyeleri düzenlenerek çocuklara ve yetişkinlere geri dönüşüm ve çevre bilinci teşvik edilecek.

"6 yılda ilçemize 28 yeni park kazandırdık ve 28 parkı revize ettik"

Park açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Tevfik Bey Mahallemizde sadece bir yeşil alanı değil sürdürülebilir kent vizyonumuzun önemli bir parçası olan Sıfır Atık parkımızı hizmete açıyoruz. Serap Eser kızımızın adını yaşatan bu güzel alanı, ilçemize yepyeni yüzüyle kazandırırken, hayatının baharında hain bir terör saldırısında yaşamını yitiren Serap Eser’i rahmetle anıyorum. Umarım bu park, onun yaşayamadığı baharları, burada oynayan binlerce çocuğun geleceğe dair umuduyla yeşertir ve ismi bu parkta sonsuza dek yaşar. Bu parktaki her detay, geri dönüşümün, emeğin ve çevre bilincinin bir ürünü. Göreve geldiğimiz günden bugüne 6 yılda ilçemize 28 yeni park kazandırdık ve 28 parkı da revize ettik. Bu çalışmalarla Küçükçekmece’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak, kent estetiğini, kent prestijini ve doğayla uyumlu bir kent hedefimizi önceledik. Parkın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış törenine annesi Ayşe Eser, babası Zübeyir Eser ve teyzesi Hanım Yıldırım ile katılan Serap Eser’in abisi Ümit Eser yaptığı konuşmada, "Kardeşim Serap Eser bir eğitim şehidiydi. O dershane dönüşünde saldırıya uğradı ve şehit oldu. Onun adını yaşatma gayretlerinden dolayı Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyoruz ve unutulmamasını temenni ediyoruz" dedi. Başkan Çebi’nin Eser ailesine Kur’an-ı Kerim takdim etmesinden sonra hep birlikte park açılışı gerçekleştirildi.