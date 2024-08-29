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- Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İHA
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