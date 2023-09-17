Küçükçekmece Sinop Spor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Küçükçekmece Sinop Spor, geçen sene elde ettiği şampiyonluk kupasına, TFF 3. Lig'de sahasında oynadığı ilk müsabakada kavuştu.

Küçükçekmece Sinop Spor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Küçükçekmece Sinop Spor, geçen sene elde ettiği şampiyonluk kupasına, TFF 3. Lig’de sahasında oynadığı ilk müsabakada kavuştu.

Geçtiğimiz sezon grubunda şampiyon olarak TFF 3. Lig’e yükselen Küçükçekmece Sinop Spor, şampiyonluk kupasını federasyon yetkililerinin elinden aldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Rafet Orhan, teknik heyet ve futbolcular, ligin 2. haftasında sahasında karşılaşacağı Malatya Arguvanspor maçı öncesi şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük sevinç yaşadı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı