Küçükçekmecede Sefo rüzgarı

Küçükçekmece Gençlik Festivalin 3üncü gününde sahne alan Sefo, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği Gençlik Festivalinin 3üncü gününde şarkıcı Sefo sahne aldı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çelebi de katıldı. Konser başlamadan yapılan DJ gösterisinde marşlar söylenip, koreografiler yapıldı. Sahneye dans ekibiyle birlikte çıkan Sefo sevilen şarkılarını Küçükçekmeceli gençlerle birlikte seslendirdi. Etkinliğe katılarak gençlerin coşkusuna ortak olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sefoya plak hediye etti. Sefo, Küçükçekmeceli gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türkiyenin ve Avrupanın en büyük kapalı salonunu tıka basa doldurmuşsunuz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi Bu salon yetmedi. Türkiyenin ve Avrupanın en büyük kapalı salonunu tıka basa doldurmuşsunuz, tebrik ediyorum sizi. Değerli gençler bu festival sizin, bu eğlenceler sizler için yapılıyor. Sizler mutlu olasınız diye, sizler geleceğimizsiniz diye. Onun için bu festivalleri süslüyorsunuz, bizler sadece organize etmeye çalışıyoruz. Değerli gençler, sizlerin, gençlerimizin daha büyük, daha çok güzelliklere layık olduğunuzu biliyorum. Bizlerde bunu yerine getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Siz gençlere çok güveniyorum. Eğlenmesini de biliyorsunuz, çalışmasını da biliyorsunuz, okumasını da biliyorsunuz. Eminim ki hayallerinizin içerisinde bu ülkeyi güzel bir şekilde yönetmekte vardır. Sizlere güveniyorum, sizlerle gurur duyuyorum, sizleri seviyorum. şeklinde konuştu.