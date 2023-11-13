Küçükçekmeceli 100 genç Anıtkabir'i ziyaret etti
Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında, Küçükçekmeceli 100 genci Anıtkabir'e götürdü.
Küçükçekmece Belediyesi 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında, Küçükçekmeceli 100 genci Anıtkabir’e götürdü.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen gezi, Cumhuriyet’in 100. yılında 100 gençle gerçekleştirildi. Gençler, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine karanfil bıraktı. Gezi programında duygusal anlar yaşayan öğrenciler, ziyaretten duydukları memnuniyeti ve gururu dile getirerek, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve belediye yetkililerine teşekkür etti.