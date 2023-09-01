Küçükçekmeceli çocuklar, zafer haftası etkinliklerinde bir araya geldi

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören 120 öğrenci, Atatürk temalı kitaplar okuyup, resimler çizdi.

Küçükçekmece Gölü kenarında düzenlenen etkinlikte, Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgievi ve Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören 120 öğrenci Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Atatürk konulu kitaplar okuyup, resimler çizen öğrenciler keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

"Küçükçekmece’de çocukların düşünülmesi bizleri mutlu ediyor"

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Gülçin Heşe, "Kızım ve oğlumla birlikte 30 Ağustos etkinliklerine katıldık. Oğlum Atatürk temalı resimler yaptı, kızımla biz de açık havada kitap okumanın keyfini çıkardık. Çocuklar için yaz boyunca çok fazla etkinlik yapan Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Ders dışında bu şekilde toplanma, birlikte bir şeyler yapma, açık hava etkinlikleri, yapılan atölyeler çok keyifli oluyor" dedi.

Etkinliğe katılan Çiğdem Ayyıldız ise, "9 yaşında kızımla birlikte geldim. Kızım 30 Ağustos Zafer Bayramı için resimler yaptı, arkadaşlarıyla zaman geçirdi ve sosyalleşti. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü bu etkinlikten çok memnun kaldık" dedi.